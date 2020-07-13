Ереван, 13 июля 2020, 22:59 — REGNUM Все внутриполитические вопросы становятся второстепенными на фоне кризиса отношений с Азербайджаном, написала 13 июля депутат от партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян в Facebook.
Представитель партии подчеркнула, что для противостояния внешней угрозе нужно объединить силы внутри Армении. Эту позицию разделяет, отметила она, глава партии Гагик Царукян.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Баку и Ереван вновь погрузились фактически в состояние войны. Обе стороны обвиняют друг друга в её запуске.
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