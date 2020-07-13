История вопроса

Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.

С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.

С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.

Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.

Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.

