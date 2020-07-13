Баку, , 22:33 — REGNUM Ряд военных объектов на территории Армении уничтожен ударами со стороны Азербайджана, сообщили 13 июля в азербайджанском минобороны.

Азербайджанские танки Mod.gov.az

Удары ВС Азербайджана были нанесены после полудня 13 июля. В результате были уничтожены огневые позиции ВС Армении, а также радиолокационная станция.

Кроме того, разрушены ангары с военными автомобилями, а также бронетранспортёр. Убиты свыше 20 военнослужащих, уничтожен штаб батальона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт на границе Армении и Азербайджана вспыхнул 12 июля. В Ереване 13 июля сообщили, что сбили несколько беспилотников на границе с Азербайджаном.

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