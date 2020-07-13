Пекин, , 21:58 — REGNUM Китай ввел санкции в отношении ряда чиновников США, а также Исполнительной комиссии Конгресса США, вовлеченных в антикитайскую пропагандистскую кампанию вокруг ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, сообщает 13 июля Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Дипломат указала, что среди американских официальных лиц, подпадающих под санкции КНР, принятые в ответ на аналогичные меры от США, находятся сенаторы Марко Рубио и Тед Круз, а также конгрессмен Крис Смит и посол Госдепа США по вопросам международной свободы вероисповедания Сэм Браунбек.

В своем ответе на вопрос одного из участников ведомственного брифинга Хуа Чуньин призвала США «немедленно отменить соответствующее ошибочное решение и прекратить любые высказывания и действия, направленные на вмешательство во внутренние дела КНР, способные нанести ущерб ее интересам».