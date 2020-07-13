Баку, , 21:36 — REGNUM Обострение обстановки на азербайджанско-армянской границе не является чем-то сенсационным, так как Азербайджан никогда не смирится с потерей 20% своей территории, заявил 13 июля посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Карабахский конфликт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Азербайджан никогда не смирится с потерей 20 процентов своей территории… Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооружённая страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно… Дело не в том, кто первый начал, кто второй ответил. Это всё детали, которые не имеют значения… До тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны… Сегодня азербайджанская армия способна выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Верховный главнокомандующий не даёт эту команду, потому что не хочет, чтобы текла кровь… Пока вопрос не решен, такие вещи могут происходить. И, ещё раз хочу повторить, могут вылиться в полномасштабную войну со всеми своими негативными последствиями», — сказал Полад Бюльбюль-оглы.

Как сообщало ИА REGNUM, армяно-азербайджанский вооруженный конфликт не урегулирован более 30 лет. Обе стороны наращивают потенциал своих вооруженных сил, однако Азербайджан располагает несравненно большими материальными ресурсами.

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