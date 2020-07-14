Приштина, , 00:21 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти 12 июля высказался в поддержку коалиции албанской оппозиции, лидерами которой являются лидер партии «Альянс за албанцев» Зиадин Селя и Африм Гаши. Заявления Курти были произнесены за три дня до проведения досрочных парламентских выборов в Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик приехал в Скопье, где выступил с речью перед македонскими избирателями и назвал политических оппонентов Сели и Гаши из преимущественно македонских партий ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) и Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева, а также албанского Демократического союза за интеграцию Али Ахмети «устаревшими».

Напомним, ранее Курти уже высказывался в поддержку «Альянса за албанцев» на президентских выборах, поддержав кандидатуру Блерима Реки на пост президента Северной Македонии. Уже в феврале после победы на выборах Курти предложил Реке пост министра по делам европейской интеграции в своем правительстве.

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