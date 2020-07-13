Севастополь, , 19:44 — REGNUM Экипажи фрегата «Адмирал Эссен» и сторожевого корабля (СКР) «Пытливый» провели учебный морской бой, в ходе которого отработали уничтожение морского десанта противника, сообщает 13 июля пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

Фрегат «Адмирал Эссен» Mil.ru

В ходе учений были проведены артиллерийские стрельбы и пуски зенитных ракет.

«Экипажи СКР «Пытливый» и фрегата «Адмирал Эссен» выполнили артиллерийские стрельбы и пуски зенитных ракет по надводным целям. Отработаны действия по отражению возможной высадки морского десанта и диверсионных разведывательных групп условного противника», — указано в сообщении.

Уточняется, что роль корабля противника исполнял большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников».

Штаб флота уточняет, учения были плановыми.

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