Минск, , 19:31 — REGNUM Недавно назначенный премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прилетит в Москву 14 июля на переговоры с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Они обсудят ход интеграционных процессов.

Роман Головченко (справа) President.gov.by

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в программе встречи значится обсуждение вопросов взаимодействия союзников в торгово-экономической сфере, а также реализации крупных совместных проектов. Мишустин и Головченко «обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства».

Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко заблокировал реализацию договора о создании Союзного государства России и Белоруссии в части углубления экономической интеграции. До этого Лукашенко наложил вето на реализацию «пилотных» проектов объединения промышленных гигантов Белоруссии и России.

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В последние годы Лукашенко неоднократно обвинял Россию в попытках его «наклонить». В ходе нынешней президентской кампании он обвинил мифических «российских олигархов» в финансировании его политических конкурентов, санкционировал аресты альтернативных кандидатов и захват дочерней структуры Газпрома в Белоруссии — ОАО «Белгазпромбанк», менеджеров которой власти постсоветской республики обвиняют в «рейдерстве».