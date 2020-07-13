Бишкек, , 19:31 — REGNUM Правоохранительные органы столицы Киргизии задержали троих участников проходившего возле Дома правительства митинга, на котором выдвигалось требование перенести парламентские выборы на более поздний срок, а выделенные на них деньги потратить на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Арест

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

По данным следствия, они могут быть причастны к распространению через WhatsApp и социальные сети аудиозаписи с призывом граждан выйти на митинг, направленный на свержение действующей власти.

Также выяснилось, что один из задержанных распространял через WhatsApp аудиозапись, суть которой сводилась к предложению «сжечь «Белый дом» со 120 депутатами» (в Киргизии правительство и парламент располагаются в здании Дома правительства — Прим. ИА REGNUM).

Также этот гражданин на своей страничке в соцсети Facebook рассказывает о «вредности радиоволн 5G», приводя при этом пример народов Кавказа, которые якобы сжигают указанные антенны мобильных операторов, работающих в этом формате, и выступает с резкой критикой в адрес руководства Киргизии.

ИА REGNUMнапоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. Партиям, претендующим на кресла в законодательном собрании, необходимо будет набрать не менее 7% голосов граждан, которые примут участие в голосовании.