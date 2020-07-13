Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 19:16 — REGNUM Правительство Италии пообещало в ближайшие часы направить к берегам региона Калабрия специальные суда для организации карантина для нелегальных мигрантов — носителей коронавируса, заявила в интервью Sky в понедельник, 13 июля, глава региона Джоле Сантелли.

Стоп

Она выразила свою солидарность с жителями региона, которые провели несколько акций протеста после того, как стало известно, что десятки прибывающих в Италию мигрантов являются носителями коронавируса.

Проблема «уже не в миграции, а в здоровье», отметила Сантелли.

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По данным на 13 июля, в Италии умерли 34 967 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 13 (днем ранее — на 9). Выздоровели 195 106 человек, за день этот показатель увеличился на 178 (днем ранее — на 349). Число подтвержденных носителей выросло на 169 (днем ранее — на 234). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 230. В настоящее время заражены 13 157 человек — на 22 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.