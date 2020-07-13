Могадишо, , 19:05 — REGNUM Террористическая группировка «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в сомалийской столице, 13 июля сообщает Reuters.

Теракт в Сомали (сс) AMISOM

Комментируя теракт, который произошёл возле военного госпиталя сегодня, 13 июля, Абдиасис Абу, представитель группировки, заявил:

«Мы провели операцию по борьбе при помощи мученической смерти в Могадишо. Целью был военный конвой, сопровождающий старших командиров отступников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Могадишо погиб мирный житель, глава ВС Сомали, на которого охотились террористы, ранен не был.

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