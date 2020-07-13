Брюссель, , 18:57 — REGNUM Главы министерств иностранных дел стран — членов Европейского союза на заседании в Брюсселе сегодня, 13 июля, поддержали предложение призвать Турцию изменить или вовсе отменить решение о возобновлении мусульманских богослужений в Софийском соборе вСтамбуле. Об этом сообщил на пресс-конференции глава евросоюзной дипломатии Жозеп Боррель.

«Совет осудил решение Турции превратить такой важный памятник как Софийский собор в мечеть», — заявил Боррель.

Он добавил, что такое решение Турции будет вызывать настороженность, а также спровоцирует раскол между последователями разных религий. Кроме того, оно подорвет усилия Евросоюза по продвижению диалога и сотрудничеству.

Боррель сказал, что внутри Евросоюза получена очень широкая поддержка призвать турецкие власти пересмотреть и отменить данное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции приняли решение вновь превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любые попытки повлиять на это решение будут расцениваться Анкарой как посягательство на суверенитет Турции.