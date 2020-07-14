Тегеран, , 10:41 — REGNUM 13 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил на своей еженедельной пресс-конференции, что Тегеран не принимает позицию европейцев по лавированию между США и Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Позиция европейцев неконструктивна», — сказал Аббас Мусави, отметив, что Иран ясно заявляет, что у европейских государств есть некоторые обязательства, которым они должны быть привержены, однако страны терпят поражение от давления США, что никоим образом не сказывается положительно на их международной репутации.

Отвечая на вопрос о том, почему детали проекта соглашения между Китаем и Ираном не раскрываются, Мусави заявил, что документ все еще находится в стадии переговоров. «Это дорожная карта, которая должна быть тщательно разработана. И те, кто пытается саботировать документ, знают нашу реакцию», — отметил он.

Призвав Азербайджан и Армению проявить сдержанность и разрешить свой спор по Карабаху политическими путями, Мусави выразил сожаление в связи с инцидентом, в результате которого погибли азербайджанские войска. По его словам, Иран неоднократно выражал готовность помочь двум соседним странам решить этот вопрос мирным путем.

Мусави также отметил, что нынешний иранский год был назван «скачком производства», а это означает, что когда иранские рынки будут переполнены, стране понадобятся новые рынки для экспорта. «Иран ведет переговоры с соседними странами о таможенных тарифах и использовании национальных валют для торговли», — сказал он.