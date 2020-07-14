Тегеран, , 11:06 — REGNUM 12 июля посол Ирана в Нидерландах назвал новые меры западных государств в отношении Сирии в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) несбалансированными, неприемлемыми и имеющими политические мотивы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Алиреза Каземи Абади заявил, что такие меры соответствует политизации ОЗХО и созданию споров между ее членами. 94-я сессия Исполнительного совета завершилась 9 июля 29 голосами «за», 9 воздержавшихся и 3 голосами «против» (Россия, Китай и Иран), меры были одобрены в отношении решения Западной группы против Сирии.

Иранский дипломат назвал незаконным создание группы по установлению фактов и раскритиковал эту группу за ее предвзятый доклад против Сирии, в котором страна обвинялась в применении химического оружия в Лтаменахе (северная Сирия).

Каземи Абади отметил, что акция проигнорировала многие факторы, такие как усилия Сирии по поддержанию сотрудничества с ОЗХО.