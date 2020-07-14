Тегеран, , 11:06 — REGNUM 11 июля посол Ирана в Сербии Рашид Хассанпур охарактеризовал ирано-сербские отношения как дружеские и прокладывающие путь роста, заявив, что предстоящий визит президента Сербии Александра Вучича, несомненно, откроет новую главу в отношениях двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В эксклюзивном интервью IRNA Хассанпур заявил, что президент Сербии собирается посетить Иран в ближайшее время. Посол также отметил, что в ходе предстоящего визита президента Вучича в Иран между двумя странами будет подписано не менее 10 меморандумов о взаимопонимании.

Он подчеркнул, что Иран и Сербия сохраняют хороший потенциал для расширения сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, промышленность, строительство, энергетика и нефтехимия, а также туризм.

Далее он отметил: «Мы наблюдаем расширение торговых обменов между двумя странами, например, в 2018 году сумма обмена достигла $52,3 млн, из которых доля экспорта Ирана в Сербию составила $42,4 млн.