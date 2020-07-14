Тегеран, , 11:07 — REGNUM 11 июля президент Ирана Хасан Рухани призвал иранцев вести умеренную кампанию по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдая защитные меры по её сдерживанию, заявив, что кампания не должна доходить до крайностей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании комитета по борьбе с COVID-19, Рухани отметил, что небрежное отношение к угрозе, исходящей от пандемии, опасно, но в то же время было бы неправильно вызывать панику у людей, останавливая социальную и экономическую деятельность.

Говоря о подходе стран к возобновлению социально-экономической деятельности, он подчеркнул, что во время вспышки смертельного вируса все страны должны были проложить путь к возобновлению нормальной деятельности. Он также заявил, что закрыть хозяйственную деятельность и предприятия на длительное время не удастся.

В другом месте своего выступления президент Рухани призвал продолжать экономическую деятельность при соблюдении всех медицинских протоколов. Он отметил, что иранские ученые в настоящий момент пытаются найти лекарство от COVID-19.