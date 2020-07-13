Кострома, , 18:40 — REGNUM 13 июля избирательная комиссия Костромской области отказалась заверять список КПРФ в областную думу по одномандатным округам. Об этом со ссылкой на постановление, размещённое на портале государственных органов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева © ИА REGNUM

Конференция коммунистов по вопросу выдвижения списка кандидатов в депутаты областного заксобрания, состоявшаяся 4 июля 2020 года, была признана нелегитимной.

«Участники конференции тайно голосовали не за список кандидатов в депутаты Костромской областной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам в целом, а за каждого кандидата из списка по отдельности. Согласно части 1 статьи 73 Избирательного кодекса Костромской области решение политической партии о выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам принимается тайным голосованием. Таким образом, выдвижение списка кандидатов проведено с нарушением действующего законодательства», — пояснили ИА REGNUM в облизбиркоме.

Сами коммунисты назвали ошибку «технической» и признали требования облизбиркома обоснованными. 18 июля в Костроме состоится третий этап конференции Костромского областного отделения КПРФ, на котором состоится новое голосование по списку. После этого КПРФ повторит попытку сдать документы в облизбирком.

«Юрист, который готовил документы на выборы в 2015 году, подготовил их по старым требованиям, отсюда и возникла коллизия. Оказывается, согласно закону нужно было голосовать не за каждого кандидата персонально, а списком. Здесь виноваты мы. Отмечу, что принципиальных замечаний по персоналиям нет. Все документы после 18 июля мы предоставим в областную избирательную комиссию», — сообщил секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий.

Отметим, что на данный момент облизбирком заверил списки 7 партий, чьи кандидаты будут бороться за кресла депутатов областного парламента. В их числе — «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Гражданская платформа», «Партия Социальных Реформ — Прибыль природных ресурсов Народу», партия «Социальной защиты», «За правду».

В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное завершится 2 августа.