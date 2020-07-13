Кострома, 13 июля 2020, 18:40 — REGNUM 13 июля избирательная комиссия Костромской области отказалась заверять список КПРФ в областную думу по одномандатным округам. Об этом со ссылкой на постановление, размещённое на портале государственных органов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Конференция коммунистов по вопросу выдвижения списка кандидатов в депутаты областного заксобрания, состоявшаяся 4 июля 2020 года, была признана нелегитимной.
Сами коммунисты назвали ошибку «технической» и признали требования облизбиркома обоснованными. 18 июля в Костроме состоится третий этап конференции Костромского областного отделения КПРФ, на котором состоится новое голосование по списку. После этого КПРФ повторит попытку сдать документы в облизбирком.
Отметим, что на данный момент облизбирком заверил списки 7 партий, чьи кандидаты будут бороться за кресла депутатов областного парламента. В их числе — «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Гражданская платформа», «Партия Социальных Реформ — Прибыль природных ресурсов Народу», партия «Социальной защиты», «За правду».
В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное завершится 2 августа.