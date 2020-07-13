Брюссель, , 18:37 — REGNUM Санкции Европейского союза за нарушающие эмбарго поставки оружия в Ливию будут усилены, сообщил 13 июля журналистам Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.

Ливия Al Jazeera English

Европейский дипломат отметил, что имеют место «грубые нарушения эмбарго на поставки оружия» в Ливию. Санкции за нарушение этого запрета будут ужесточены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения в Ливии между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией активно проявляет себя Турция.

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