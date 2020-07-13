Киев, , 18:23 — REGNUM Служба безопасности Украины утверждает, что пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведчики СБ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

Речь идет о том, что некая иностранная организация привлекла граждан Украины для сбора подписей жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора. Это договор от 1920 года, согласно которому от Венгрии отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

Бюллетени, которые «злоумыленники» использовали для сбора подписей, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Организаторам сбора подписей предъявлены обвинения.