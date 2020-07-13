Ереван, 13 июля 2020, 18:21 — REGNUM О нескольких сбитых на границе с Азербайджаном беспилотниках сообщили ВС Армении. Соответствующее заявление сделал глава постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности парламента Армении Андраник Кочарян 13 июля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошёл вооружённый конфликт. Баку заявил, что ВС Армении пытались атаковать азербайджанских военных.
По последним данным, в результате конфликта погибли четыре человека из ВС Азербайджана и ещё четверо ранены. Ереван утверждает, что атаку начали азербайджанцы. Со стороны Армении ранены трое военных и двое полицейских.
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