Генуя, Италия, , 18:13 — REGNUM Премьер Италии Джузеппе Конте в понедельник, 13 июля, в интервью La Stampa и Il Fatto Quotidiano подверг резкой критике руководство группы Benetton.

Входящие в группу дорожные компании рассчитывают продлить концессионное соглашение об обслуживании платных дорог на крайне выгодных для себя условиях, однако правительство страны не будет ставить частные интересы выше общественных, сказал Конте.

Конфликт между правительством Италии (которое тогда тоже возглавлял Джузеппе Конте) и Benetton начался в августе 2018 года после обрушения моста Моранди в Генуе. По данным правоохранительных органов, в трагедии и гибели 43 человек были виновны в том числе специалисты входящей в Benetton дорожной компании, искажавшие данные мониторинга и не проводившие профилактических работ.

Представители одной из партий коалиции — «Движение 5 звезд» пообещали сразу разорвать с Benetton все дорожные концессии, однако до настоящего времени перехода от слов к делу не происходило.

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