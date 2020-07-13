Киев, , 18:01 — REGNUM Никаких ультиматумов по проекту измененной Конституции Украины относительно особого статуса Донбасса на встрече советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине 3 июля не было.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил в интервью изданию «Сегодня» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, материал опубликован сегодня, 13 июля.

Дипломат считает, что появление соответствующей информации — это «российская спецоперация» накануне встречи в Берлине.

«Ультиматума не было и быть не могло… потому что кто они такие, чтобы ставить ультиматумы Украине… Если Кремль не устраивает положение какого-то закона или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины», — отметил Кулеба.

Глава МИД заявил, то Киев всегда готов коррелировать законодательство с международными обязательствами, «но ни одна страна не должна нам указывать, каким должен быть закон».

«Мы уже несколько лет в Украине организуем глубинную реформу децентрализации. Именно в рамках этого процесса мы можем рассматривать полномочия пока оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Что касается упоминания так называемых ОРДЛО в конституции, то для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что о якобы поставленном Украине ультиматуме первым сообщило немецкое издание Der Spiegel, после чего тема широко обсуждалась в украинском политикуме. При этом все представители Киева на переговорах отрицали наличие каких-то ультимативных заявлений.