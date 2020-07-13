Тбилиси, , 17:58 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дает Грузии 100 дней и заявляет, что за эти 100 дней страна либо спасется, а спасет ее он и его единомышленники, либо окончательно погибнет.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление экс-президент сделал в ходе онлайн-встречи со своими молодыми сторонниками. Неоднократно в течение своего обращения он подчеркивал, что в условиях нынешнего правительства Грузии страна обязательно погибнет, поэтому в течение ближайших дней все усилия необходимо направить на спасение Грузии.

«Если эти (нынешняя власть) останутся, наша родина прекратит существование, это будет необратимо», — пояснил Саакашвили.

По его словам, сейчас на Украине он занимает очень хорошие позиции, потому что впервые приехал в эту, самую большую страну Европы, еще в 16-летнем возрасте, а сейчас чувствует себя здесь как дома, имеет хорошие перспективы, большой круг друзей, но оставаться вдали от родины и без родины не намерен.

«Моя родина — Грузия, и я без родины не останусь. Никто из вас не должен остаться без родины», — закатывая глаза, воззвал к своим юным «воспитанникам» экс-президент.

По его оценке, нынешнее правительство Грузии делает всем анестезию, пытается всех успокоить, заставить молчать, не шевелиться, а тем временем убивает экономику, не пускает в страну туристов, тогда как туристы были единственным крупным доходом Грузии.

«Не пускают туристов, чтобы народ еще больше обнищал, потому что чем беднее будет народ, тем, по мнению Иванишвили, им легче управлять, тем дешевле он продастся. Поэтому мы должны все это переломить молодежным энтузиазмом, дойти до всех, поговорить с каждым человеком, вернуть людям веру, потому что они (нынешняя власть) работают над уничтожением веры. Следующие 100 дней означают, что мы должны работать в 100 раз больше, вообще не спать эти 100 дней, потому что и я действительно не сплю. 100 дней означают, что мы должны быть организованными как никогда прежде. Не имеет значения, какая партия, кто с кем пасется. Не важны имена и фамилии. У нас или будет страна или ее не будет», — заявил Саакашвили.

После этих его призывов можно ожидать в Грузии новых «инцидентов», обострений и происшествий, устраивать которые экс-президент и его поднаторевшие в провокациях соратники умеют. А так как через 100 дней Грузию ожидают выборы, нетрудно представить, в атмосфере какого острого противостояния пройдут и предвыборная кампания, и сами выборы.