Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 14 июля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на реализацию поправок к Конституции, речь идет о норме, запрещающей не только отчуждение земли, но и призывы к этому, сообщает ИА REGNUM.

Поправки вносятся в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», уточняется одна из формулировок, определяющих понятие экстремистской деятельности (экстремизма). Положения предусматривают, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, признается одной из форм экстремизма.

Как ожидается, Госдума примет закон в целом до конца июля.

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