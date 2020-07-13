Москва, , 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.

Российская Федерация Иван Шилов © ИА REGNUM

Также решением Совета Думы законопроект, внесенный на прошлой неделе в развитие конституционной поправки — об ограничении возможности внесудебного изъятия детей из семьи — разослан в комитеты и фракции, президенту, в Совет Федерации, правительство, Счетную и Общественную палаты, а также в регионы. До 15 августа профильный комитет ждет от них замечаний и предложений по тексту, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Цель поправок — максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей. Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях, если есть угроза его жизни и здоровью», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроекты, направленные на реализацию новых норм Конституции, — приоритет в работе Государственной думы, говорит Володин.

«Согласно принятым поправкам, дети — важнейший приоритет государственной политики России. Наша задача — обеспечить благополучие детей и создать условия для их достойного воспитания в семье», — подчеркнул он.

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