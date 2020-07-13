Москва, , 17:12 — REGNUM Опубликован десятый интегральный рейтинг депутатов Государственной думы.

Рейтинг отражает деятельность депутатов Госдумы во время пандемии. Как видно из общих показателей, произошел спад рейтингов всех депутатов, хотя в целом лидеры сохранили свою активность. Так, например, несмотря на то, что Павел Крашенинников («Единая Россия») снизил результат на 10 пунктов, он продолжает занимать первое место. В период пандемии на плечи парламентариев легло решение большого количества важных вопросов. Эксперты отмечают активную деятельность депутатов на местах в регионах, в том числе и волонтерскую.

По мнению авторов рейтинга, депутаты Госдумы уже встали на выборный курс следующего созыва. При этом эксперты низко оценивают шансы депутатов от ЛДПР переизбраться в регионах.

«Мы сделали рейтинг за последние три месяца, на момент пандемии коронавируса. Он показывает, что наименьшие шансы переизбраться в государственную думу имеет ЛДПР. Судя по тому, как они плохо работали в регионах. Поэтому лидер ЛДПР Владимир Жириновский любым поводом, в том числе и историю с арестом Сергея Фургала, чтобы оставаться на информационно плаву. Потому в ЛДПР тоже знают о своих падающих рейтингах», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из авторов рейтинга, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.