Пекин, , 08:46 — REGNUM Май ознаменовался появлением официального документа, в котором руководство США провозгласило «стратегическую конкуренцию» с Китаем. Чем ответил Китай на это фактическое объявление холодной войны, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Евразийское содружество государств, способное бросить вызов американскому лидерству, — вот что беспокоит Вашингтон и в инспирировании чего он подозревает Китай. Причем подозрения в «измене» заводят США так далеко, что американская критика начинает раздаваться уже в адрес Евросоюза, который позволил себе заключить взаимное инвестиционное соглашение с Китаем. В спешном порядке после заключения соглашения между Китаем и ЕС США принялись сооружать новые антикитайские санкции, бороться за права Гонконга и строить, пока что в уме, контуры будущего антикитайского блока из государств Индо-Тихоокеанского региона.

Китай долго старался не реагировать на американские попытки помешать ему в развитии, но на этот раз ответ Пекина возник. Этим ответом стала статья в главном печатном органе ЦК КПК «Жэньминь жибао». В ней Пекин «возвращает» Вашингтону все обвинения, направленные против него. Недаром и статья названа «США — преграда для многостороннего сотрудничества».

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Китай начинает формулировать концептуальный ответ Вашингтону».