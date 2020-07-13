Черкесск, , 17:02 — REGNUM В администрации столицы Карачаево-Черкесии произошло назначение. На этот раз новый мэр Черкесска Алексей Баскаев назначил себе первого заместителя. Им стал Ренат Семенов, сообщили 13 июля в пресс-службе мэрии.

До назначения на эту должность Ренат Семенов работал в министерстве строительства и ЖКХ. В течение почти трех лет он занимал пост первого заместителя главы ведомства.

В должности первого замглавы мэра Черкесска Семенов будет отвечать за городское хозяйство, в том числе за сферы ЖКХ, транспорта и безопасности дорожного движения. Ранее это направление курировал Руслан Урусов. Он назначен на должность и. о. руководителя государственного жилищного надзора в КЧР.