Посёлок городского типа Южно-Курильск, Сахалинская область, , 06:25 — REGNUM Японским реваншистам продолжает казаться, что к их желанию заполучить российские Курилы новая российская Конституция отношения не имеет. О том, как это проявляется, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

В Южно-Курильске установили памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ © Пресс-служба правительства Сахалинской области

На основании обновленной недавно Конституции в Уголовный Кодекс РФ будут внесены такие поправки, что покушаться на территориальную целостность России станет для злоумышленников еще опаснее.

Те в Японии, кто продолжает рассчитывать на благосклонность России, способной по их мнению пойти на сделку «мирный договор в обмен на острова», возлагают надежды на формулировку ст.67 российской Конституции, по которой граница РФ может быть изменена через процедуры «делимитации, демаркации, редемаркации». Поскольку делимитация может составлять часть мирного договора, японская сторона так настаивает на «заключении мирного договора». Почему для России обсуждать «мирный договор» с Японией совершенно контрпродуктивно?

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Поправки к Конституции начинают работать».