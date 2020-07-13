Казань, , 16:53 — REGNUM В Татарии завершился прием документов для выдвижения на должность главы республики. Кандидаты выдвигались только политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено законом. Всего претендуют на пост главы Татарии пять кандидатов.

Флаг Татарии Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве кандидата от партии «Единая Россия» выдвинут Рустам Минниханов, действующий глава Татарии. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло Альмира Михеева, председателя совета регионального отделения партии. Региональное отделение партии «Коммунисты России» выдвинуло первого секретаря рескома Альфреда Валиева. ЛДПР выдвинула координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. Региональное отделение в РТ «Партия Роста» выдвинуло председателя регионального отделения Олега Коробченко.

Официально прием документов для выдвижения кандидатов на должность главы Татарии завершился в воскресенье, 12 июля, сообщил руководитель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Для поддержки своей кандидатуры каждый кандидат должен собрать 387 подписей депутатов муниципалитетов РТ, а после этого ЦИК проверит достоверность представленных сведений.

Выборы главы РТ состоятся в Единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, Рустам Минниханов 29 июня подал документы в республиканский ЦИК на выдвижение кандидатом на пост главы Татарии.

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