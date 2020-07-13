Киев, , 16:28 — REGNUM Введение в Донбасс миротворцев является одним из вариантов развития событий из тех, «что есть на столе для обсуждения».

Переговоры в нормандском формате Kremlin.ru

Об этом прессе сегодня, 13 июля, заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» и фактический глава делегации на переговорах в Минске Алексей Резников.

Резников отметил, что Киев однозначно готов обсуждать этот вариант с миротворцами, но окончательное решение зависит от партнеров Украины по «нормандскому формату».

Также он добавил, что именно в формате «Украина — Германия — Франция — Россия» взялись в свое время решать задачу урегулирования ситуации в Донбассе и таким образом «родили Минск, который является ребенком «нормандского формата».

Резников считает, что итоговое решение может быть принято и с помощью стратегических партнеров Украины — в частности, других стран ЕС, США и Канады.

ИА REGNUM напоминает, что в последние недели Киев усиленно использует тему пересмотра Минских соглашений. Главным двигателем этого варианта развития событий является как раз Резников, который делает многочисленные заявления на этот счет, в том числе и в западных СМИ. В одном из последних интервью Резников объявил, что Минские соглашения, по сути, закончились еще в 2015 году и с тех пор в процессе урегулирования наблюдается пауза.