Курган, , 16:20 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем «Инстаграме» заявил, что против него лично и регионального правительства в частности началась массированная медиа-атака.

«Сейчас у ряда «независимых от денег» СМИ и блогеров внезапно, одномоментно и «абсолютно бесплатно» созреет прозрение о том, где же находится Курганская область и в какой беде она оказалась именно сейчас», — пишет Шумков. Имен тех, кто, по его мнению, организовал атаку на него, губернатор не называет, но, как отмечает информационное агентство «Новый день», «можно предположить, что заказчиком этой кампании стали лица, аффилированные с «Корпорацией СТС». Речь идет о частном энергетическом холдинге, которым владеют Артем Биков и Алексей Бобров.

Напомним, Вадим Шумков был назначен временно исполняющим обязанности губернатор Курганской области осенью 2018 года. Через год он был избран главой региона, за которого отдали отдали 80,86% голосов. Годичный избирательный цикл, завершившийся победой Шумкова, политологи тогда объяснили «перезагрузкой депрессивного Зауралья» и курсом на обновление, который он взял. За два года Шумков смог привлечь в преддефолтный регион миллиарды рублей, пишет «Новый день». С конца 2018 года развивалась Шумков объявил о проведении аудита всей коммунальной системы Зауралья. Эта тема обсуждалась на уровне президента страны Владимира Путина.

Конфликт между Шумковым и энергетиками вспыхнул в 2018 году, когда глава региона заявил о необоснованно высоких тарифах, утвержденных для всех структур «Корпорации СТС».

Федеральные и региональные СМИ подробно описывали суть противостояния местной власти и энергетиков. И тарифная «война» уже тогда обернулась для Шумкова «войной» медийной. «Власти Курганской области и лично губернатор Вадим Шумков регулярно подвергаются критике в информационном агентстве «URA.RU», которое принадлежит энергетикам Артёму Бикову и Алексею Боброву (бенефициары холдинга «Корпорация СТС»), — пишет «Новый день». — Также негативные материалы выходят в других СМИ УрФО, которые сотрудничают с энергетиками».

Сейчас, как сообщил в своем «Инстаграме» Шумков, конфликт выходит на федеральный уровень.

«В нашей великой стране победившего капитализма так случается, что тот, кто защищает интересы большинства, становится причиной раздражения отдельных лиц, теряющих при этом колоссальные барыши с «продажи воздуха», — пишет губернатор. — Ввиду этого сейчас у ряда «независимых от денег» СМИ и блогеров внезапно, одномоментно и «абсолютно бесплатно» созреет прозрение о том, где же находится Курганская область и в какой беде она оказалась именно сейчас. Наверняка будут «байки из склепа» о «конфликте с элитками» (офшорными) и «неконструктивном поведении» (отказе платить дань). Вбросы в стиле «фсе пропало», провокации, «откровения» и компиляции от секты исповедников «Бабло побеждает зло».

Шумков заявил, что только с 10 июля против него было опубликовано 20 негативных материалов в СМИ и соцсетях. К созданию этих публикаций, по его мнению, привлекаются федеральные политологи, блогеры и СМИ. Губернатор обратился к ним с вопросам — где они были, пока «регион старательно и достаточно талантливо гробился и грабился, пробивая очередные днища».

«Тем, кто им платит, больно, обидно и страшновато, — пишет Шумков. — Нужно ж содержать обширные зарубежные приобретения, а Курган «дань» платить отказался. Да ещё в открытой форме. Им кажется: надо ещё надавить, ещё чуть подгадить или попугать, и всё станет, как прежде. Не станет. Я недавно приводил выдержки из истории нашей земли и своего простого, но свободного рода. Не было там ни рабов, ни иуд».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, политолог Анатолий Гагарин считает, что пост Шумкова — это многоцелевое заявление.

«Во-первых, Шумков правильно сделал, что сам обнажил суть конфликта. Это своеобразное объявление дуэли. Во-вторых, таких образом он подал очень важные сигналы», — отметил эксперт.

Один из сигналов, по мнению Гагарина, предназначался региональным элитам. «Он дал им время подумать и определиться, на чьей они стороне. Таким образом Шумков сможет мобилизировать тех, кто его поддержит», — уточнил Анатолий Гагарин.

По его оценке второй сигнал — для Кремля. «Шумков подал сигнал в федеральный центр о том, что в регионе творится непорядок. И что субъекту РФ нужны участие и помощь различных структур», — резюмировал Гагарин.

Политолог Алексей Чусовитин согласен с коллегой, но добавляет, что информационная атака на Шумкова свидетельствует о том, что его оппоненты плохо оценили новый политический контекст и связанные с ним риски.

«Публичность в такой интимной сфере как тарифообразование — всегда вредна. В народе говорят, деньги любят тишину, а большие деньги любят тишину еще больше. Скорее всего, у заказчиков этой информационной атаки на Шумкова закончился московский лоббистский ресурс. Да еще аргументы курганского губернатора оказались тяжелее. После этого они и приняли решение пойти в лобовую и утопить Шумкова в негативе», — полагает Чусовитин.

Организацию «информационной войны» эксперт называет не самой разумной позицией. Крайне рискованной, прежде всего, для ее инициаторов.

«Ошибка оппонентов Шумкова в том, что они не учли новый политический контекст. А именно, изменения в общественном сознании, связанные с эпидемией и мировым экономическим кризисом. Эти перемены заставляют администрацию президента обращать особое внимание на кейсы, которые усиливают раздражение избирателей. Смотрите, например, сложнейший хабаровский кейс. Соответственно, любой крупный внутрирегиональный конфликт перестает быть местечковой историей. И вот смотрите — с одной стороны губернатор, который за два года смог «разрядить» социальную напряженность чуть ли не в самом проблемном регионе страны. С другой стороны, условно — олигархи — кровопийцы, вызывающие раздражение у населения Зауралья. Еще вопрос, кто в этой истории выиграет, а кто проиграет», — резюмировал Чусовитин.

Напомним, правительство Курганской области пытается снизить тарифы на все виды коммунальных услуг, считая, что много лет «Корпорация СТС» получала на территории Зауралья сверхдоходы. Особенно из-за высоких тарифов страдает бизнес. Конечные цены на электроэнергию для промышленных предприятий Курганской области являются самыми высокими в УрФО и одними из самых высоких в стране, отмечают эксперты. Это ставит регион в неравные условия, негативно сказывается на его инвестиционной привлекательности, не дает возможности развиваться импортозамещающим отраслям экономики, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

После аудита энергосистемы Зауралья региональный кабмин заявил, что тариф на услуги по передаче электроэнергии для ряда курганских потребителей (бизнес, бюджетные организации) на 35% выше среднероссийского показателя и на 41,8% выше средневзвешенного значения по УрФО. Глава регионального департамента регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина объясняла, что одна из основных причин таких тарифов — метод RAB, который энергокомпания СУЭНКО применяет последние 10 лет.

За это время, по данным «Нового дня», СУЭНКО получила на территории Курганской области дополнительно к выручке от операционной деятельности 15 млрд рублей. Этой суммы хватило бы на то, чтобы дважды построить новое электросетевое хозяйство. Сейчас все силы департамента направлены на то, чтобы на федеральном уровне добиться отмены метода RAB.

С 1 января 2020 года впервые в истории региона тариф на водоснабжение для ресурсоснабжающей компании «Водный союз» был снижен до 29,50 рублей за кубометр. Ведомство Гагариной не позволило заложить в тариф нетипичный для Зауралья рост оплаты труда для управленцев «Водного союза»).

Напомним, при губернаторе Богомолове в 2012 году «Курганводоканал» был сдан в долгосрочную аренду (на 49 лет) другой структуре Бикова и Боброва — компании «Водный союз». Арендатор обязался инвестировать в сети 25 млрд рублей, но задерживается с исполнением данного обязательства. Вместо этого глава «Водного союза» в 2019 году заявил о необходимости повышения водного тарифа на 40%.

Региональные власти на основе аудита заявляют и о нарушениях в сфере теплоснабжения. В августе 2019 года правительство Курганской области выступило против продления режима «вынужденной генерации» по теплу. Дело в том, что собственник ПАО «КГК», которое, по данным СМИЮ, контролируется Биковым и Бобровым каждый год угрожает за ненадобностью вывести ТЭЦ-1 из эксплуатации и оставить Курган без тепла.

Для того, чтобы этого не случилось, собственники ТЭЦ просят статус «вынужденной» генерации, влекущий для бюджета и бизнеса ежегодную переплату в размере 1 млрд рублей. Чтобы прекратить переплачивать, в 2019 году представители правительства в устной форме предложили собственнику продать ТЭЦ, но тот отказался.

«Неправда не станет правдой̆, сколько ни заплати, — резюмирует в своем посте в «Инстаграм» Вадим Шумков. — Потерпите друзья. Какое-то время будет скверно пахнуть) А мы по-прежнему будем наводить порядок».