Москва, 13 июля 2020, 16:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что у него открылось историческое окно возможностей, которым он как руководитель обязательно должен воспользоваться, считает публицист Сергей Мардан. Об этом он заявил 13 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя дискуссию вокруг судьбы собора Святой Софии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск заявил, что он очень огорчён решением властей Турции сделать мечеть из собора Святой Софии.
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