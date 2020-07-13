Москва, , 16:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что у него открылось историческое окно возможностей, которым он как руководитель обязательно должен воспользоваться, считает публицист Сергей Мардан. Об этом он заявил 13 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя дискуссию вокруг судьбы собора Святой Софии.

«Эрдоган полагает, что у него открылось историческое окно возможностей, которым он как руководитель обязательно должен воспользоваться. И он совершенно не противоречит наследию Ататюрка. Тот собирал из остатков Турцию. Эрдоган двигается вперёд. Может ли кто-нибудь его остановить? Сейчас — нет, — сказал Мардан. — Но абсолютно однозначно, с моей точки зрения, весь окружающий мир сделал выводы. Он восстанавливает Османскую империю? Кого это касается в первую очередь? России. Это одна из форм уже идущей холодной войны. Между Россией и Турцией. И она будет обостряться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск заявил, что он очень огорчён решением властей Турции сделать мечеть из собора Святой Софии.

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