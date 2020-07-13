Киев, , 16:10 — REGNUM Верховная рада Украины отложила рассмотрение проекта постановления о назначении на 25 октября нынешнего года местных выборов.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом в ходе внеочередного заседания сегодня, 13 июля, заявил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стефанчук подчеркнул, что соответствующее решение принято по просьбе президента Зеленского. Он отметил, что в парламент поступило письмо от главы Украины с просьбой убрать из повестки дня заседания рассмотрение данного вопроса.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура сообщил прессе, что Зеленский отзывает проект постановления, поскольку в нем «есть некоторые технические несогласованности». Другие подробности соратник президента уточнять не стал.

Офис президента также не озвучил никаких разъяснений по данному поводу.

ИА REGNUM напоминает, что сегодняшняя внеочередная сессия Рады собиралась в основном ради назначения местных выборов. Местные выборы, согласно законодательству, должны состояться в октябре этого года, но официальное решение о выборах и финансировании процесса должна принять Верховная рада. Ранее эксперты обсуждали, выгодно ли Зеленскому отложить проведение выборов в этом году под предлогом карантинных мероприятий.