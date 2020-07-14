Москва, 14 июля 2020, 04:03 — REGNUM Все государства в своем стремлении повысить свою эффективность приходят к попыткам тотального контроля над своими гражданами. Что можно противопоставить этой тенденции, если она станет уж слишком удушающей, рассуждал вслед за историком Паоло Проди автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.
В чем причина того, что человек в современном государстве чувствует себя все более контролируемым и насильно управляемым? Возможно, что так отзывается жесткая конкуренция между государствами, когда элиты готовы безудержно зомбировать население в погоне за «эффективностью». А может быть провоцирует закручивание гаек просто сама возможность, которую даруют современные технические средства навязывания чужой воли? Так или иначе, а процесс лишения человека собственного мнения явно опасен как для него, так и для страны в целом, с этим, интуитивно или сознательно, не могут не согласиться почти все.
Итальянский историк Паоло Проди, разбирая примеры из европейского прошлого, твердо уверен в необходимости для общественного и государственного благополучия альтернативных структур, которые могли бы и организовать здравую критику государства, и «подпереть» его в моменты серьезного политического шторма. Но что такой подход может означать для нынешней России?
Читайте статью Дмитрия Буянова «Тотальный государственный контроль — единственный путь к справедливости?».