Москва, , 04:03 — REGNUM Все государства в своем стремлении повысить свою эффективность приходят к попыткам тотального контроля над своими гражданами. Что можно противопоставить этой тенденции, если она станет уж слишком удушающей, рассуждал вслед за историком Паоло Проди автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Слежка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В чем причина того, что человек в современном государстве чувствует себя все более контролируемым и насильно управляемым? Возможно, что так отзывается жесткая конкуренция между государствами, когда элиты готовы безудержно зомбировать население в погоне за «эффективностью». А может быть провоцирует закручивание гаек просто сама возможность, которую даруют современные технические средства навязывания чужой воли? Так или иначе, а процесс лишения человека собственного мнения явно опасен как для него, так и для страны в целом, с этим, интуитивно или сознательно, не могут не согласиться почти все.

Итальянский историк Паоло Проди, разбирая примеры из европейского прошлого, твердо уверен в необходимости для общественного и государственного благополучия альтернативных структур, которые могли бы и организовать здравую критику государства, и «подпереть» его в моменты серьезного политического шторма. Но что такой подход может означать для нынешней России?

Читайте статью Дмитрия Буянова «Тотальный государственный контроль — единственный путь к справедливости?».