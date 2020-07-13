Париж, , 16:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил тысячи человек, главным образом лиц, осуществляющих уход, а также представителей гражданского общества, мобилизованных во время кризиса в области здравоохранения, на военный парад по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля 2020 года, передает BFM TV.

Параллельно с военным парадом 800 человек, ухаживающих за детьми, пригласили в Большой дворец на вечер, организованный министерством здравоохранения Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Елисейских полях в Париже прошла генеральная репетиция перед военным парадом в честь празднования Дня взятия Бастилии.

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