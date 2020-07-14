Пекин, , 00:39 — REGNUM С японской агрессией против Китая в июле 1937 года началась Вторая мировая война. Так считают в Китае. О том, как агрессия милитаристской Японии подогревалась западными странами, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

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Хотя «эффект расстояния» и делает события на Дальнем Востоке менее важными для многих европейцев, начало японского вторжения в Китай во многом более справедливая дата начала Второй мировой, чем официально принятое 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская Германия напала на Польшу.

Еще в 1936 году японским правительством был принят план действий по установлению японского господства в Восточной Азии. Этой цели предполагалось добиться посредством «мирной экспансии», хотя неизбежность военного противостояния была на тот момент абсолютно ясна всем. Поэтому, стараясь лавировать, не вызывая на себя огонь всех возможных противников одновременно, Япония старалась представить свое вторжение в Китай всего-лишь необходимостью «борьбы с коммунистической угрозой», намекая, что ее агрессия будет иметь продолжение в северном направлении, в грядущей войне с СССР.

Эта маскировка, по-видимому, сработала именно так, как предполагала тогдашняя японская политическая верхушка, ведь западные страны всего-лишь осудили некую отвлеченную «несдержанность», а США и вовсе значительно нарастили поставки стратегических материалов в Японию.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «В Китае считают, что Вторая мировая война началась 7 июля 1937 года».