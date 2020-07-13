Пермь, , 15:52 — REGNUM В Пермском крае в конце июля могут возобновить свою работу курорты и санатории, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Вопрос обсуждался 13 июля на заседании регионального штаба. Тему поднял заместитель председателя правительства Прикамья Сергей Никифоров. Он предложил разрешить деятельность местных курортов и санаториев с 27 июля при условии, что уровень заболеваемости будет на уровне текущей ситуации.

В ходе обсуждения инициативы одним из аргументов в пользу открытия называлась возможность пермяков уехать на отдых в другие регионы России, что может быть более рискованным в ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Врио губернатора Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос на основе рекомендаций Роспотребнадзора по открытию санаторно-курортных учреждений: по заселению, по дезинфекции помещений, по работе персонала. Вопрос обсудят на отдельном совещании. А затем повторно — на заседании оперштаба.

Напомним, в регионе пролили до 28 июля коронавирусный режим. Пермский края находится на втором его этапе. Возобновляют работу аттракционы в парках отдыха и «Лето Парк».

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