Стокгольм, , 16:03 — REGNUM В настоящее время на территории Сибири по-прежнему не прекращаются сильные пожары. Об этом 13 июля сообщила новостная служба SVT.

По данным журналистов, сейчас огнем охвачено около 46 тысяч гектаров леса. Особое внимание шведский корреспондент SVT в России обратил внимание на способы борьбы российских пожарных со стихией.

Чтобы остановить пожары, российские спасатели якобы используют ранее проверенный метод, заключающийся в использовании специальных химикатов, необходимых для контроля над местом, временем и степенью интенсивности выпадения осадков.

«Еще с советских времен существует традиция манипулирования облаками. Ситуация печальная, но почти все зоны пожаров находятся очень далеко от больших городов, в которых проживают много людей», — сообщил российский корреспондент SVT Берт Сундстрём.

По оценкам штатного метеоролога SVT Жозефины Бергштедт, якобы использование российскими ответственными службами, занятыми тушением массивных пожаров, определенных химикатов могут нанести вред не только окружающей среде, но и людям.

«Один из самых эффективных из таких химикатов, а именно йодистое серебро, которое иногда используется, не совсем безопасен для людей и животных», — прокомментировала Бергштедт.