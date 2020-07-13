Москва, , 15:40 — REGNUM Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе могут иметь непредсказуемый результат и отразиться на всём регионе Южного Кавказа. Об этом заявил 13 июля посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Дипломат сравнил инцидент 12 июля с серьёзным военным обострением 2016 года. Итог такого рода столкновений непредсказуем, уже были жертвы: погибли три человека, пострадали пятеро.

«Часто обстреливают мирные села, среди мирного населения есть потери. Какая страна может с этим смириться?» — сказал Бюльбюль оглы ТАСС.

Ситуацию на границе Азербайджана и Армении посол назвал очень напряжённой, напомнив, что обострение может произойти и на линии соприкосновения в Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение.

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