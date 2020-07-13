Париж, , 15:34 — REGNUM Депутат Европарламента Николас Бэй призвал правительство Франции установить «четкое правило» в отношении ношения защитных масок во время митингов и собраний после того, как вечером 11 июля в Ницце люди собрались на концерте, не обращая внимание на соблюдение безопасной дистанции, сообщает Le Figaro.

«Необходимо вместо того, чтобы говорить, применять правила и когда кто-то устанавливает четкое правило, его применяют французы», — отметил Николас Бэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин подаст в отставку с поста мэра Туркуэна 14 июля 2020 года.

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