Душанбе, , 15:31 — REGNUM Владимир Путин и Эмомали Рахмон 13 июля в ходе телефонного разговора обсудили взаимоотношения России и Таджикистана.

В ходе переговоров, как сообщает пресс-служба таджикистанского лидера, стороны обсудили как двустороннюю повестку — российско-таджикские отношения, стратегическое партнёрство, а также международную повестку.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон затронули также тему борьбы с коронавирусной инфекцией и обменялись информацией о принимаемых мерах для снижения её распространения. Президент Таджикистана подчеркнул, что странам важно продолжать сотрудничество в области здравоохранения.

Главы государств отметили положительную динамику взаимодействия России и Таджикистана также и в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере обеспечения безопасности.

В пресс-службе президента Таджикистана добавили, что главы государств акцентировали внимание на продолжение партнёрства России и Таджикистана в рамках международных и региональных организаций.