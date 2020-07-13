Бишкек, , 15:28 — REGNUM Распространяемая в социальных сетях информация о том, что власти Киргизии ввели запрет на поставку лекарств из-за границы, не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Чиновники утверждают, что правительство не устанавливало никаких ограничений на поставки медикаментов и других посылок из стран ближнего и дальнего зарубежья по частным заказам.

Отметим, что из-за резкого увеличения количества выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Киргизии возникла острая нехватка лекарственных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов, применяющихся при лечении COVID-19.

Также жители республики жалуются на невозможность госпитализации пациентов с коронавирусом даже в крайне тяжелом состоянии из-за отсутствия мест в больницах и дневных стационарах, на спекуляции поставщиков медикаментов, увеличивших на фоне кризиса цены на медикаменты в несколько раз, на нехватку медиков и машин скорой помощи, и на крайнюю неэффективность мер по борьбе с коронавирусом, предпринимаемых властями.