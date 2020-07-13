Москва, , 15:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается реставрировать Османскую империю, считает член Общественной палаты Александр Малькевич. Об этом он заявил 13 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эрдоган уже сказал, что это первый шаг к великой Турции. На наших глазах идёт попытка реставрации. Причём из-за внутренних проблем Эрдогана, который проиграл все выборы, какие только мог. И Стамбул, и Анкара — мэры от оппозиционных партий. И он свои внутренние проблемы пытается компенсировать за счёт игры мускулами. Он пытается реставрировать Османскую империю. И при этом это действительно первый шаг. При этом на глазах у всего мира он наёмников из Сирии перебрасывает в Ливию», — сказал Малькевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ заявил, что изменение статуса собора Святой Софии с музея на мечеть — это внутреннее дело Турции.

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