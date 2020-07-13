Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM Кандидатуры на выборы в сенат Казахстана выдвинули 94 человека. Об этом 13 июля заявил председателя Центральной избирательной комиссии Берик Имашев, сообщает издание Informburo.

По его словам, на один мандат сенатора приходится пять человек. Большая часть — 82 человека воспользовались правом на самовыдвижение. Еще 12 кандидатов выдвинули маслихаты (местные представительные органы власти).

Средний возраст кандидатов составил 51 год, самому младшему — 30 лет, старшему — 69 лет. Большинство претендентов в сенаторы — инженеры и экономисты.

Отметим, регистрация кандидатов в депутаты сената республики закончится 23 июля. Выборы пройдут 12 августа 2020 года.