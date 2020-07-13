Москва, , 15:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вопросы координации на нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин разговаривает по телефону Kremlin.ru

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнерства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения «ОПЕК плюс», — говорится в сообщении и добавляется, что было также обсуждено взаимодействие в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Кроме этого, указывается, что главы двух стран обменялись мнениями по ситуации в Ливии и высказались в пользу прекращения огня и возобновления диалога между сторонами ливийского конфликта в соответствии с решениями состоявшейся в январе 2020 года Берлинской конференции по Ливии.

Также отмечается, что президент Алжира поздравил российского президента с успешно проведенным голосованием по поправкам в Конституцию РФ и уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе алжирской стороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешно проведенным в РФ всеобщим голосованием по поправкам в Конституцию страны.