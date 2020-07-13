13 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Судя по всему, президент Польши Анджей Дуда смог переизбраться на второй срок. Это значит, что в ближайшие три года правящая партия «Право и Справедливость» может реализовывать свои инициативы, не оглядываясь на оппозицию. Как она распорядится отпущенным временем и чего ждать России?

Станислав Стремидловский, , 15:13 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Польши Анджей Дуда, судя по всему, смог переизбраться на второй срок в ходе голосования, состоявшегося вчера, 12 июля. Государственная избирательная комиссия (PKW) еще не объявила официальных результатов, но дала предварительные: Дуда при поддержке правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) набрал 51,21% голосов, его соперник от оппозиционной партии «Гражданская платформа», президент Варшавы Рафал Тшасковский, взял 48,79%. При этом, не дожидаясь оглашения избиркомом окончательных итогов, польского президента уже успели поздравить с победой его украинский коллега Владимир Зеленский и следом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это нарушение протокола, но по каким-то своим причинам на него в Киеве и Будапеште пошли. А значит восприняли успех Дуды как собственный.

Личностный подход продемонстрировал и Европейский союз. По словам официального представителя Европейской комиссии Эрика Мамера, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поздравит победителя на президентских выборах в Польше после оглашения официальных данных, однако не планирует приглашать его в Брюссель. Последнее говорит о том, что Еврокомиссия видит в качестве выигравшего Дуду, который заявлял ранее, что первый свой иностранный визит совершит в Вашингтон, в то время как Тшасковский обещал вначале посетить Брюссель. Холодность ЕК связана не только с проамериканской риторикой, которую демонстрирует «Право и Справедливость». Президентскую кампанию рассматривают сквозь призму идеологического противостояния в самой Европе, причисляя Польшу к лагерю антилиберальному, антидемократическому, гомофобному и антинемецкому. Навешивание такие ярлыков говорит о более серьезном расхождении польской правящей партии с коалицией правящих в ЕС сил, чем спор из-за проблем «верховенства права» или «свободы слова».

Но PiS сворачивать не будет. Поэтому ряд немецких изданий прогнозирует по итогам президентских выборов в Польше, что с такой Варшавой обеспечить единство в Евросоюзе станет невозможно. А это единство сейчас очень нужно Брюсселю, который стоит на пороге стратегических изменений свой внутренней и внешней политики. На минувшей неделе об этом говорила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя перспективы развития отношений между ЕС и США в случае победы на ноябрьских выборах в Соединенных Штатах кандидата от демократов Джо Байдена, пообещавшего после въезда в Белый дом пересмотреть большую часть решений ныне действующего американского президента Дональда Трампа. Как подчеркнула Крамп-Карренбауэр, успех Байдена не означает, что Европа может рассчитывать на США так же, как это было раньше, и Европа должна в любом случае разработать свою собственную систему. «Мы не должны забывать, что независимо от партийной принадлежности американские политические элиты разделяют мнение по многим вопросам внешней политики, например, в отношении Китая или России, где я бы упомянула «Северный поток — 2», — отметила она.

Может сложиться парадоксальная ситуация, когда Варшава и Москва будут одновременно выступать партнерами по право-консервативной коалиции в глобальной битве с либерально-левацкой коалицией и соперниками в геополитическом пространстве Украина — Белоруссия — Прибалтика и Франция + Германия — Россия. Не исключено, что ЕС решит подталкивать Варшаву в восточном направлении, чтобы завязать ее на конфликт с Москвой на постсоветском поле и навязать ненужные материально-финансовые расходы, сковать ее маневренность в Европейском союзе. Этот негативный сценарий могли бы сломать польско-российские договоренности, согласование своих действий с возможностью выхода на совместные решения. Помимо того, Москве и Варшаве пора задуматься о том, насколько принципиальными являются их энергетические разногласия в ситуации, когда ЕС формирует концепцию «зеленой энергетики» до 2050 года. Газовые проекты Польши и России, рассчитанные на десятилетия вперед, в этой ситуации могут начать проваливаться и становиться дорогостоящим обременением, а еще не построенные трубы — заранее заржаветь. Это также ставит на повестку дня вопрос, есть ли шанс у польской и российской экономик более серьезно, чем сейчас, дополнять друг друга.

Что касается безопасности, то опыт пусть небольшой, но границы Калининградской области с Варминьско-Мазурским и Поморским воеводствами Польши показывает, что проблем здесь нет. «Черной дырой» потенциально может стать Украина, государство нестабильное, испытывающее проблемы с контролем над оружием. С этим надо что-то делать. В целом с переизбранием Дуды президентом Польши у «Права и Справедливости» есть как минимум три года для проведения активной политики. Конечно, PiS может сейчас увлечься зачисткой внутреннего поля, сосредоточиться на «реполонизации» средств массовой информации, к чему ее подталкивают из-за рубежа. Однако есть глобальные проблемы и внешние вызовы. Их могут позволить себе игнорировать партийные политики, но не государственные деятели. Посмотрим, что будет делать Варшава.