Златоуст, Челябинская область, , 15:05 — REGNUM Бывший мэр Златоуста Челябинской области Вячеслав Жилин решил вернуться в политику. Об этом пишут СМИ.

В частности, экс-чиновник собирается бороться за мандат депутата городского собрания. Как пишет Ura.ru, областное отделение партии «За правду» предложило ему бороться за место в представительном органе и выдвинуло его кандидатуру.

«Скорее всего, я соглашусь», — сказал экс-мэр.

Выборы пройдут 13 сентября. Отметим, Жилин сложил полномочия в сентябре 2019 года. Одной из причин стало недовольство губернатора Алексея Текслера его работой. Город он возглавлял семь лет.

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