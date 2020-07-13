Москва, , 15:00 — REGNUM Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудит резкое обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Экстренное заседание по этому вопросу инициировал Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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«В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе […] генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля с.г. экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Добавим, что ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян проинформировал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ об обстановке на границе и опасности дальнейшего обострения.

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Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное столкновение на границе Армении и Азербайджана произошло 12 июля. По заявлению минобороны Азербайджана, подразделения ВС Армении на участке границы в Товузском районе из артиллерийских установок обстреляли позиции азербайджанской армии. В свою очередь в минобороны Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана попытались захватить пограничный опорный пункт.

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