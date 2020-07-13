Баку, , 14:57 — REGNUM Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров обсудили столкновения на границе с Арменией в телефонном разговоре. Об этом сообщили 13 июля в пресс-службе азербайджанского МИД.

Отмечается, что Мамедъяров сообщил Лаврову о попытке вооруженных сил Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и указал, что провокация привела к обострению ситуации в регионе и вовлечению третьих стран в конфликт между двумя государствами.

«Министр Лавров подчеркнул, что эскалация напряженности в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию», — сообщили в пресс-службе РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля боестолкновение произошло на границе между Товузским районом Азербайджана и Тавушской области Армении. Азербайджан и Армения возложили ответственность за инцидент друг на друга. В МИД России заявили о серьёзной озабоченности из-за угрозы безопасности региона.

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