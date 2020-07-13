13 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Проигрыш в ноябре не обязательно означает, что Трамп больше не будет президентом, полагает Дж. т. Янг, который служил при президенте Джордже Буше-мл директором по связям с общественностью в бюджетном управлении, был сотрудником Конгресса с 1987 по 2000 год, в т. ч. заместителем руководителя аппарата сенатского финансового комитета и главным экономистом сенатского республиканского комитета по политике. В издании Washington Examiner Янг объясняет, почему политическое будущее у Трампа — есть

Игорь Юдкевич, , 15:32 — REGNUM Если кто-то полагает, что ноябрьское поражение уничтожит президента Трампа, ему стоит подумать еще раз. Ничто не мешает ему баллотироваться в 2024 году, и нет никаких явных доказательств того, что есть республиканец, способный победить его. Последние цифры опросов не были многообещающими для Трампа.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Свежие результаты Гэллапа показали, что рейтинг одобрения деятельности президента снизился до 38%, что на 11 пунктов ниже его личного максимума, по данным Гэллапа, в начале мая. Учитывая невероятный результат Трампа на выборах в 2016 году, когда он проиграл народное голосование, но ловко выиграл голосование выборщиков, сейчас у Трампа мало шансов на ошибку.

Эти факторы породили в правящих республиканских кругах надежду на то, что Трамп может быть изгнан из Белого дома и их жизней, их долгий национальный кошмар закончится, а партия вернется под их контроль. Проблема в том, что республиканский истеблишмент мыслит так же, как и всегда: условно. А если и есть что-то, чего у Трампа нет и никогда не будет, так это условность. Таким образом, проецирование по обычной траектории, даже после (теоретического) поражения в 2020 году, является серьезной ошибкой. Трамп легко мог бы вернуться в 2024 году, причем сохранив свою фактическую позицию лидера партии в промежуточный период.

Дональд Трамп

Такой сценарий не является чем-то из ряда вон выходящим. Трампу конституционно не запрещено претендовать на пост президента в третий раз — Конституция запрещает кому-либо занимать этот пост только в течение трех сроков. Более того, в истории есть примеры, как несколько кандидатов были переназначены после поражений. Гровер Кливленд даже снова выиграл президентский пост, проиграв его. Обычные причины, по которым кандидаты в президенты уходят на пенсию, связаны с возрастом, поддержкой и значимостью. Однако нынешние обстоятельства и нетрадиционный профиль Трампа могут свести на нет все три этих фактора.

Так, что касается возраста, то 2020 год расширил окно для вашингтонских лидеров. Трамп будет в том же возрасте на инаугурации в 2025 году, что и бывший вице-президент Джо Байден на инаугурации в 2021 году. Ему было бы столько же лет, сколько сейчас сенатору Вермонта Берни Сандерсу, который тоже целился на высший пост в государстве.

Трамп по-прежнему сохраняет большую поддержку внутри партии. Опрос Гэллапа показал, что и сейчас 91% республиканцев поддерживают его, несмотря на то, что общие цифры поддержки у него низкие.

В плане актуальности, Трамп — это медиа-монстр, генерирующий освещение и самогенерирующий прямой контакт с десятками миллионов людей через социальные сети.

Если Байден победит, его президентство будет чрезвычайно трудным. Отдав свою повестку дня левым, чтобы выиграть выдвижение и мотивировать демократическую электоральную базу в ноябре, он будет вынужден и управлять с этого курса. А электорат дал короткий отпор демократическим предшественникам, гораздо менее прогрессивным, чем Байден сейчас утверждает. Неслучайно и Билл Клинтон, и Барак Обама проиграли Конгресс во время своего президентства.

Несмотря на это, есть вероятность, что Байден снова будет в бюллетене в 2024 году. Демократы, скорее всего, будут придерживаться Байдена, потому что они в значительной степени завязаны на него. Демократам больше не к кому обратиться. Они выбрали Байдена, потому что у них не было альтернативы истеблишменту. С республиканской стороны шансы Трампа будут еще выше, если он вернется в 2024 году. Его огромная общественная поддержка заставляет 2022 кандидатов на промежуточный срок искать его благоволения, тем самым зарабатывая ему политический авторитет.

Кроме того, любые претенденты на президентские выборы в 2024 году будут служить только для раскола антитрамповского крыла, тем самым укрепляя Трампа. Несмотря на недостатки Трампа, он фактически закоротил республиканский истеблишмент. Он также продемонстрировал способность расширить президентский охват республиканцев географически, и партия должна это подхватить. Вывод для республиканских правящих кругов должен заключаться не в том, что поражение 2020 года отнимет у них Трампа, а в том, что они не могут оставаться такими, как были, и одновременно вернуть себе партию и Белый дом.